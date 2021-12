Engelse vlagkotters vluchten voor Frans-Brits visserijconflict Facebook

Twitter

Email VLISSINGEN 15 december 2021, 07:00

Engelse vlagkotters die tot voor kort weekend hielden in Franse havens, hebben nu hun toevlucht gezocht in de buitenhaven van Vlissingen. De Urker eigenaren hopen te kunnen terugkeren zodra de ruzie tussen de Fransen en Engelsen over het toelaten van vissersschepen in elkaars viswateren is bijgelegd. Maar er is nog geen zicht op een oplossing.

1 / 1 De buitenhaven in Vlissingen nu het domein van Engelse vlagkotters. (Foto Bram Pronk) De buitenhaven in Vlissingen nu het domein van Engelse vlagkotters. (Foto Bram Pronk)

(Bram Pronk)