Boskalis heroverweegt plotsklaps belang in sleepbedrijf Smit Lamnalco

Papendrecht 15 december 2021, 21:25

Boskalis overweegt een herziening van zijn positie als aandeelhouder in de strategische joint venture Smit Lamnalco. Boskalis heeft sinds 1964 een belang van 50% in Smit Lamnalco en de overige aandelen zijn in handen van The Rezayat Group. Ook dit bedrijf heroverweegt haar positie in Smit Lamnalco. Dat blijkt uit een net verstuurd persbericht. Boskalis wil geen toelichting geven over deze stap. Wel staat er in het bericht dat het een verplichte melding is in het kader van de European Market Abuse Regulation.

(Rene Quist)