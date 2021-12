Binnenvaarttanker Renata Reich te water bij GS Yard Facebook

GS Yard in Waterhuizen heeft dinsdag 14 december de binnenvaarttanker Renata Reich te water gelaten voor Reich Schifffahrtsbetriebe in Lauenburg aan de Elbe. Het schip is gedoopt door Renata Schröder, echtgenote van Ronald Schröder, de compagnon van rederijdirecteur Markus Reich.

1 / 1 Mist en motregen tijdens de tewaterlating van de Renata Reich. (Foto Henk Zuur) Mist en motregen tijdens de tewaterlating van de Renata Reich. (Foto Henk Zuur)

(Henk Zuur)