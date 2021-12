Aan de Reis: Eindejaarsdrukte Facebook

Er heerst eindejaarsdrukte. Veel schippers zijn nog druk bezig met de laatste reizen van het jaar en krijgen daarvoor goed betaald. De gigantische stijging van de tarieven in met name de tankvaart is intussen afgevlakt, maar de prijzen blijven hoog.

1 / 1 Op de Boven-Rijn is er grote drukte. Op de Boven-Rijn is er grote drukte.

(Robin van den Bovenkamp)