WIESBADEN 14 december 2021, 07:00

De binnenvaart in Duitsland heeft in de eerste acht maanden van 2021 130,9 miljoen ton vervoerd, 5,9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Opmerkelijk daarbij is de sterke stijging van het vervoer van kolen en olie. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis.

1 / 1 Het binnenvaarttransport van kolen en olie nam met 35,2% toe tot 14,1 miljoen ton. (Foto Wikipedia) Het binnenvaarttransport van kolen en olie nam met 35,2% toe tot 14,1 miljoen ton. (Foto Wikipedia)

(Dirk van der Meulen)