Inland terminal operator MCS overgenomen door moederbedrijf BCTN Facebook

Twitter

Email Drachten 14 december 2021, 15:47

Containeroperator MCS uit Drachten wordt overgenomen door Infracapital. Deze Britse partij nam deze zomer ook al inland terminal operator BCTN over. Dat blijkt uit een brief die MCS dinsdag naar haar klanten heeft gestuurd. MCS schrijft daarin dat er in de toekomst nauw zal worden samengewerkt met BCTN. Directeur Willem van der Ark bevestigt de overname. Samenvoegen van beide bedrijven lijkt een logische optie, zeker omdat er geografisch weinig overlap is.

1 / 1 Containeroperator MCS uit Drachten wordt overgenomen door Infracapital. Foto Loek Mulder Containeroperator MCS uit Drachten wordt overgenomen door Infracapital. Foto Loek Mulder

Multimodal Container Services (MCS) is vooral actief in het noorden van Nederland met vestigingen in Drachten, Leeuwarden, Groningen en Meppel. BCTN exploiteert 8 inland containerterminal in Nederland en België. Namelijk in Alblasserdam, Beringen (B), Den Bosch, Geel (B), Meerhout (B), Roermond en Venray. In zeer nabije toekomst zal BCTN haar negende en tiende terminals in Deventer (NL) en Lommel (B) openen.

MCS is een initiatief (1993) van een aantal particuliere investeerders en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot de grootste containervervoerder van Noord-Nederland. Er varen 11 schepen onder contract voor MCS. Ze onderhouden dagelijkse lijndiensten vanaf terminals in Meppel, Leeuwarden en Westerbroek naar Rotterdam. Bij MCS werken 85 mensen. Per jaar verscheept MCS circa 100.000 containers.

Infracapital in een Londense investeringsmaatschappij die zich richt op infrastructuur. Zo investeert het onder meer in de Britse spoorgoederenvervoerder GB Railfreight en heeft het belangen in de haven van Southhampton. Het totale vermogen onder beheer van Infracapital bedraagt ​367 miljard pond (per 31 december 2020).

Lees ook:

Inland terminal operator BCTN in handen grote Britse vermogensbeheerder

Containerchaos zet geen rem op groeiambities MCS (Rene Quist)