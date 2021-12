Politievaartuig zinkt in de haven van Oostende Facebook

OOSTENDE 13 december 2021, 11:00

In het Visserijdok in Oostende is donderdagnacht een patrouillevaartuig van de Belgische Scheepvaartpolitie gezonken. Het gaat om voormalig patrouilleschip dat alleen nog als reserve werd ingezet.

1 / 1 De halfgezonken PP Rubens. (Foto Facebookpagina Scheepvaartpolitie Oostende) De halfgezonken PP Rubens. (Foto Facebookpagina Scheepvaartpolitie Oostende)

(Bart Oosterveld)