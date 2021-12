Hulpdiensten rukken massaal uit voor overboord geslagen man in Werkendam Facebook

Twitter

Email Wer 13 december 2021, 17:28

In Werkendam is maandagmiddag een persoon te water geraakt. De man, een werknemer van een binnenvaartschip dat voor anker lag in de haven is bij werkzaamheden van boord gevallen.

1 / 1 De man, een werknemer van een binnenvaartschip dat voor anker lag in de haven is bij werkzaamheden van boord gevallen. MaRicMedia - Jurgen Versteeg De man, een werknemer van een binnenvaartschip dat voor anker lag in de haven is bij werkzaamheden van boord gevallen. MaRicMedia - Jurgen Versteeg

De kapitein van het schip was naarstig naar de man op zoek. Een visser die zat te vissen zag het slachtoffer aan de boeg van het schip drijven en heeft de hulpdiensten gealarmeerd. De massaal toegesnelde brandweer heeft de man uit het water gehaald en is gestart met de reanimatie.

De brandweer kwam onder andere ter plaatse met een speciaal duikteam en oppervlakte redding team. De opgeroepen trauma helikopter is geland naast het schip. Het slachtoffer is onder begeleiding van de trauma arts met politiebegeleiding per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onbekend.

Hoe het slachtoffer er aan toe is, is onbekend. (Rene Quist)