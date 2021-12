Nederland herkozen in Raad van de Internationale Maritieme Organisatie Facebook

Twitter

Londen 10 december 2021, 15:07

Nederland is op 10 december herkozen als lid van de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De aankomende twee jaar zit Nederland in het dagelijks bestuur van de organisatie die op internationaal niveau afspraken maakt over de zeevaart.

1 / 1 Nederland zit de aankomende 2 jaar weer in de Raad van de IMO. (Foto IMO) Nederland zit de aankomende 2 jaar weer in de Raad van de IMO. (Foto IMO)

(Jelmer Bastiaans)