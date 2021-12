Volkeraksluizen getroffen door storing, schepen uren vast Facebook

De Volkeraksluizen zijn donderdagavond 9 december getroffen door een storing. Schepen liggen hierdoor al uren te wachten voor het sluizencomplex. Op MarineTraffic is goed te zien dat er veel schepen liggen. Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen tot hoe lang de stremming duurt. Momenteel schut alleen de oostkolk.Het zou gaan om een stroomstoring.

1 / 1 Volkeraksluizen gestremd door stroomstoring. Bron: MarineTraffic Volkeraksluizen gestremd door stroomstoring. Bron: MarineTraffic

Volgens aanwezige schippers gaat het om 40-50 schepen die voor de sluis liggen. Het drogeladingschip Dorothea is een van de vele schepen. ‘Het is hier behoorlijk druk’, zegt schipper Feenstra. ‘Toen we ons hebben gemeld bij de sluis, hoorde we dat er een storing was sinds kwart over vijf vanavond, Ze zouden bellen als we er door mochten. Ik dacht eigenlijk dat het de sluis was toen de telefoon ging’, zegt Feenstra.

Hij is onderweg naar Vlissingen. Dergelijke grote storingen zijn zeldzaam bij de Volkerak. ‘Ik heb dit in 20 jaar nog nooit meegemaakt.’ Feenstra maakt zich nog niet al te druk. ‘We hebben nog een paar dagen voor we in Vlissingen moeten zijn.’

