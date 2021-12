Rotterdam Robotics doet drone-inspecties te land, ter zee en in de lucht Facebook

Rotterdam Robotics van oprichter André Sijbrands voert sinds een aantal jaren met een groot arsenaal aan drone-inspectievluchten en scans uit boven land, in havens, aan boord van schepen en op volle zee. Te land, ter zee en in de lucht dus. Op plekken die met traditionele camera’s moeilijk te bereiken zijn of in een gevaarlijke omgeving zoals in tanks.

1 / 1 Sijbrands: ‘Veel van ons werk bestaat uit het inscannen van projectlocaties.' (Foto Rotterdam Robotics) Sijbrands: ‘Veel van ons werk bestaat uit het inscannen van projectlocaties.' (Foto Rotterdam Robotics)

Sijbrands: ‘Veel van ons werk bestaat uit het inscannen van projectlocaties. Deze data gebruikt de opdrachtgever voor het realiseren van een 3D-model, waarmee in een tekenprogramma exacte maten worden aangegeven en een ontwerp kan worden aangepast. Het uiteindelijke ontwerp wordt dan gebruikt voor het aanvragen van de diverse gemeentelijke en provinciale vergunningen, bouwvergunning, milieuvergunning en hinderwetvergunning.’

De drones van Rotterdam Robotics werken met ‘Lidar-camera’s’ die met laserstralen en de reflectie daarvan afstanden meten, in combinatie met fotogrammetrie waarbij via foto’s data wordt verzameld. ‘Op deze manier maken we ook digital tours, vergelijk het met Google Streetview. Zo kan een virtuele rondgang op een schip of een offshore-installatie worden gemaakt voor trainingen en technische ondersteuning’, zegt Sijbrands.

Kopschade

De maritieme sector is heel belangrijk voor het bedrijf, waar op dit moment naast Sijbrands vier mensen werken. ‘Zo hebben we voor een werf al een paar keer een kopschade van een binnenschip ingescand. Met de door ons verzamelde data kan in een 3D-model de omvang van de schade exact worden bepaald en wat nodig is om de schade te herstellen. Dat is belangrijk voor zowel de werf, de scheepseigenaar als de verzekeraar.

Van een heel andere orde was het inscannen van een kabellegger van een grote baggermaatschappij. Het bedrijf wilde via de 3D-scan inzicht krijgen in hoe het schip zou kunnen worden omgebouwd tot kraanschip. Er wordt op dit moment nog veel met de hand gemeten. Inscannen bespaart veel tijd.

Met de drone kunnen ook gemakkelijk plekken worden bereikt die anders moeilijk of niet bereikbaar zijn. Dat laatste geldt ook voor inspecties in tanks, zowel in de scheepvaart als in de chemische industrie. Daar is het soms niet alleen moeilijk, maar ook gevaarlijk in verband met gassen die zich in de tanks kunnen bevinden.’

Team

‘Een droneteam bestaat in de meeste gevallen uit twee mensen, de dronepiloot en een waarnemer. De laatste houdt contact met bijvoorbeeld een de opdrachtgever, een betrokken klassenbureau of de luchtvaartautoriteiten. Hij kan ook aanwijzingen geven over de te volgen route, omdat hij zich meer op de omgeving kan oriënteren terwijl de piloot zich op de drone concentreert.

‘Het contact met de luchtvaartautoriteiten is vooral belangrijk als we met een drone werken binnen een Controlled Traffic Region (CRT). Dat is een gebied om een vliegveld heen, waar de regels nog strenger zijn dan elders’, aldus Sijbrands. Hij vervolgt: ‘Normaal gesproken mag in Nederland met een drone tot 45 meter hoog worden gevlogen. Maar stel dat een gebouw of installatie 200 tot 300 meter hoog is, dan mogen we daar op maximaal 25 meter overheen en omheen vliegen.’

Breed arsenaal

Het in Ridderkerk gevestigde bedrijf beschikt zoals gezegd over een breed arsenaal aan drones die kunnen worden voorzien van verschillende hulpmiddelen op het gebied van fotografie en video-opnamen. Met infrarood ofwel thermografische camera’s worden warmteverliezen in beeld gebracht. Vaak gaat het daarbij om gebouwen, maar ook grote oppervlakken met zonnepanelen kunnen op deze manier worden geïnspecteerd.

Sijbrands: ‘Drones en camera’s vormen samen een flink pakket. Als we een opdracht in de offshore hebben is het soms teveel voor een helikopter en maken we gebruik van een Crew Transfer Vessel om op locatie te komen.’

Tot nu toe was Rotterdam Robotics voornamelijk actief in de Benelux met een enkel uitstapje naar het Beatrice windpark op de Noordzee voor de kust van Schotland.

Sijbrands: ‘Maar ze kunnen ons bellen voor elke andere locatie, Europawijd en verder. Een bekend Amerikaanse westernserie was ‘Have gun, will travel’. Dat kun je voor ons aanpassen: ‘Have drones, will travel’

(Willem de Niet)