Den Haag 09 december 2021, 13:36

Het marineschip Zr.Ms. Holland heeft 235 kilo cocaïne onderschept in het Caribisch gebied. Het is de derde keer in korte tijd dat het Nederlandse schip een drugstransport kon onderscheppen, meldt het ministerie van Defensie.

1 / 1 Het marineschip heeft drie onderscheppingen gedaan in korte tijd. (Foto Marine) Het marineschip heeft drie onderscheppingen gedaan in korte tijd. (Foto Marine)

