ROTTERDAM 08 december 2021, 10:00

Met de feestdagen in aantocht is er grote drukte in de (zee)havens. Bij Peterson en de EMO is het erg druk. Op de Rijn zijn er deze week hoge waterstanden, die net zo snel wegzakken als ze zijn gekomen.

1 / 1 Ter illustratie. Het Pegelhuis bij Maxau. (Foto Wikimedia) Ter illustratie. Het Pegelhuis bij Maxau. (Foto Wikimedia)

(Robin van den Bovenkamp)