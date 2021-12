Bijma assisteert ‘vleugellamme’ Ostfriesland Facebook

De sleepboot Gruno 4 van Bijma Sleepdiensten uit Zuidbroek is al ruim een maand, twee keer per dag in de haven van het Duitse Waddeneiland Borkum te vinden om de ‘vleugellamme’ veerboot Ostfriesland te assisteren.

1 / 1 De veerpont Ostfriesland. Het schip heeft problemen met de aansturing van een roerpropeller. Bij het manoeuvreren in de havens van Borkum en Emden zorgt Bijma Sleepdiensten voor assistentie. (Foto AG Ems) De veerpont Ostfriesland. Het schip heeft problemen met de aansturing van een roerpropeller. Bij het manoeuvreren in de havens van Borkum en Emden zorgt Bijma Sleepdiensten voor assistentie. (Foto AG Ems)

