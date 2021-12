Stel uw vraag aan Nancy Scheijven, directeur scheepvaartverkeer Rijkswaterstaat Facebook

Schippers hebben vrijwel dagelijks te maken met Rijkswaterstaat. Soms rechtstreeks via de bediening van een brug of sluis, soms via een onverwachte stremming. Nancy Scheijven is al ruim vier jaar directeur Scheepvaartverkeer en Watermanagement. Scheijven is daarmee verantwoordelijk voor veel zaken die schippers raken. Woensdag 8 december interviewt Schuttevaer Nancy Scheijven. Heeft u een vraag…

Stuur uw vraag naar: rene.quist@promedia.nl of app naar 06-14051010 (Rene Quist)