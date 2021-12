Opnieuw partij drugs onderschept in Surinaamse haven Facebook

De douane in Paramaribo heeft opnieuw een flinke partij cocaïne onderschept in de Dr. Jules Sedney haven in de Surinaamse hoofdstad. Tussen een partij hout in zeven containers werd ruim 300 kilo aangetroffen met bestemming Nederland of België.

De Dr. Jules Sedney haven. (Foto Wikipedia)

