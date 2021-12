ILT-controles in oktober leveren 34 overtredingen op Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 06 december 2021, 13:38

Milieucontroles van zee- en binnenvaartschepen, maritieme bedrijven en het containertransport hebben in de hele maand oktober 34 overtredingen aan het licht gebracht. Zeven zaken zijn nog in onderzoek, aldus de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie voerde de controle samen met de politie uit in het kader van een door Interpol georganiseerde wereldwijde handhavingsactie tegen milieucriminaliteit op het water.

1 / 1 Een zwavelcontrole van de ILT bij een zeeschip. (Foto ILT) Een zwavelcontrole van de ILT bij een zeeschip. (Foto ILT)

(ANP / RvdB)