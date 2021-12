[UPDAT] Heijmans levert gerenoveerde sluis Sambeek op, dit weekend laatst tests Facebook

Twitter

Email Sambeek 04 december 2021, 12:00

UPDATE: Zaterdag 4 december 12.00 uur

De onderhoudswerkzaamheden aan sluis Sambeek zijn bijna afgerond. Aannemer Heijmans begon in februari 2021 aan de renovatie. Dit weekend zou de sluis al in gebruik worden, maar uit tests bleek dat er nog problemen waren met de hydraliek. De oostkolk van sluis is daarom nog zeker tot maandag gestremd.

1 / 1 Inhijsen sluisdeur bij sluis Sambeek. (Foto Rijkswaterstaat) Inhijsen sluisdeur bij sluis Sambeek. (Foto Rijkswaterstaat)

(Jelmer Bastiaans)