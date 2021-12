Automatisch afmeren met AMS Rope Picker Robot Facebook

Twitter

Email DORDRECHT 04 december 2021, 12:00

‘Maar hoe doe je dat in een sluis?’ Dat is een van de meest gestelde vragen als wordt gesproken over autonoom varen. Want voor automatisch koershouden, ander scheepvaartverkeer ontwijken en de communicatie met de wal zijn overtuigende technische oplossingen gevonden. Maar de matroos die in de sluis op het voordek even een steekeindje zet, bleek tot nu toe slecht te vervangen.

De AMS Rope Picker Robot. (Ilustratie AutoMooring Solutions)

(Bart Oosterveld)