Studio Schuttevaer: Wanneer vaart het eerste schip autonoom door de Rotterdamse haven?

Geheel onbemand is het inspectieschip schip Fugro Orca vorige maand vanuit Rotterdam aan haar eerste klus op de Noordzee begonnen. Het schip van geo-dataspecialist Fugro kan zelfstandig de zeebodem in kaart brengen en heeft robots aan boord voor platform-inspecties. De bemanning bestuurt het schip vanaf de wal. De pilot met de Fugro Orca is bijzonder omdat de regelgeving in Nederland semi-autonoom varen niet toestaat. In België daarentegen wordt al volop commercieel gevaren. In deze uitzending van Studio Schuttevaer praten we met Tessa Luijben van Innovation Quarter en Salih Karaarslan (EICB). Beiden zijn verbonden aan SMASH, dat is het overkoepelende orgaan dat smart shipping wil aanjagen in Nederland. ‘Smart Shipping is veel meer dan semi-autonoom varen.’ Vanaf 16.00 uur live.

(Rene Quist)