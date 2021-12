Clinsh slotconferentie: ‘Beschamend dat verlader niet kiest voor groen’ Facebook

‘Wij moeten het gesprek aangaan met de klanten van de binnenvaart. Zij zijn deel van de oplossing. Het is beschamend dat zij zich niet nadrukkelijker uitspreken voor groenere schepen. Dit is de discussie die we moeten hebben. Dat vraagt om een Clinsh 2.0.’ Dat zei voorzitter Jeannette Baljeu van Clinsh 25 november tijdens de slotconferentie van het Clinsh-project in Vlaardingen.

(Dirk van der Meulen)