Pasman Motoren koopt las- en constructiebedrijf Helldörfer Facebook

Twitter

Email ARNHEM 01 december 2021, 11:07

Pasman Motoren & Aggregaten uit Baak heeft het las- en constructiebedrijf Helldörfer in Arnhem overgenomen. Helldörfer is gevestigd aan de Nieuwe Haven in Arnhem en biedt Pasman zo de gelegenheid om schepen aan de kade te ontvangen.

1 / 1 Petra Eijkelkamp overhandigt de sleutels van het bedrijf aan Dolf Pasman. Links van haar, partner Casper Helldörfer. (Foto Pasman) Petra Eijkelkamp overhandigt de sleutels van het bedrijf aan Dolf Pasman. Links van haar, partner Casper Helldörfer. (Foto Pasman)

(Erik van Huizen)