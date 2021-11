Houten vloer zwak punt brandwering containers Facebook

Twitter

Email LONDEN 30 november 2021, 15:00

Zeecontainers moeten worden voorzien van een brandwerende coating en zeker geen houten laadvloer hebben. Die aanbevelingen werden onlangs gedaan tijdens een congres over brandveiligheid op zee van The Nautical Institute in Londen.

1 / 1 Van de X-Press Pearl is in mei dit jaar nauwelijks iets over na een onblusbare brand voor de kust van Sri Lanka. (Foto Sri Lanka Port Authority) Van de X-Press Pearl is in mei dit jaar nauwelijks iets over na een onblusbare brand voor de kust van Sri Lanka. (Foto Sri Lanka Port Authority)

(Willem de Niet)