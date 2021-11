Bijmengverplichting per 1 januari wankelt Facebook

De bijmengverplichting van biobrandstoffen in de binnenvaart per 1 januari lijkt te wankelen. Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat hield woensdag 24 november in debat met de Tweede Kamer toch de mogelijkheid van uitstel open. Nederland moet er namelijk liefst niet als enige van de ons omringende landen toe overgaan.

1 / 1 Het debat van de commissie Maritiem op 24 november. (Beeld van Debat Gemist) Het debat van de commissie Maritiem op 24 november. (Beeld van Debat Gemist)

(Robin van den Bovenkamp)