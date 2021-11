Schip aan de grond, kapitein blaast 2,19 promille Facebook

Twitter

SASSNITZ 29 november 2021, 10:35

De kapitein van een guard vessel heeft het zaterdag 27 november wel erg bont gemaakt. Hij werd met zijn schip aangetroffen nadat hij bij het eiland Rügen voor de Duitse Oostzeekust aan de grond was gelopen in een natuurgebied. Onderzoek wees uit dat hij oververmoeid was, en behoorlijk beschonken.

1 / 1 Reddingskruiser van de DGzRS in actie. (Foto Wikimedia) Reddingskruiser van de DGzRS in actie. (Foto Wikimedia)

(Bart Oosterveld)