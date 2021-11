Hybride ro-ro-schip Finneco III te water Facebook

Finnlines heeft op de China Merchants Jinling Shipyard in het Chinese Jiangsu het hybride ro-ro-schip Finneco III te water gelaten. De Finneco III is het derde hybride ro-ro-schip in het nieuwbouwprogramma van 500 miljoen euro van de Finse rederij.

1 / 1 De Hybride Finneco III vaart vanaf 2022 op de batterijen havens emissievrij binnen. (Foto Finnlines) De Hybride Finneco III vaart vanaf 2022 op de batterijen havens emissievrij binnen. (Foto Finnlines)

