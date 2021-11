Engelse BM-114 met Hollands tintje voor reparatie naar Luyt Facebook

De scalloper BM-114 Seiont-A is bij Machinefabriek Luyt in Den Oever gekomen voor reparatie van de schroefas en schroef. De laatste ging voor reparatie naar Propeller Service Delfzijl in Farmsum. Op het programma staan ook knippen en scheren en het nodige las- en ijzerwerk.

1 / 1 De scalloper BM-114 voor de kant bij Luyt. (Foto Bram Pronk) De scalloper BM-114 voor de kant bij Luyt. (Foto Bram Pronk)

(Bram Pronk)