Schipper ontgast midden in Rotterdam, ILT controleert tientallen schepen

U schrijft: “varend ontgassen is momenteel nog onder voorwaarden toegestaan. Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (het ADN) zijn hierbij van kracht”. Zou U erop willen wijzen, dat het ADN regelgeving van de VN is, dus wereld wijd en geen Europese regelgeving. Volgens het ADN mogen 99,9% van de tankers niet varend ontgassen, omdat deze schepen technisch niet goed zijn uitgerust. Eén van de voorwaarden van het ADN is: dat de afvoer van het gas/luchtmengsel plaatsvindt via een vlamkerende inrichtingen die een duurbrand (7.2.3.7.1.3) kan doorstaan. In de definities van het ADN wordt de vlamkerende inrichting duidelijk beschreven. Het ADN zegt, dat het gas/luchtmengsel afgevoerd mag worden in de atmosfeer door een vlamkerende inrichtingen die een duurbrand kunnen doorstaan. In de praktijk komt het erop neer, dat zo’n vlamkerende inrichting aan dampafvoerleidingen mag worden gemonteerd om het gas/luchtmengsel naar de atmosfeer af te voeren. Daar de (open) monstername-opening aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als de vlamkerende inrichting, zoals omschreven in het ADN, kan het gas/luchtmengsel ook via deze opening in de atmosfeer worden afgelaten. 99,9 % van de tankschepen voldoen niet aan de voorwaarden die het ADN stelt om varend te mogen ontgassen. Dat weten de z.g.n. deskundige van de branche organisaties, ILenT en inmiddels iedereen die de publicaties van Ton Quist lezen. Zoals we dat gewend zijn in Nederland, als het om grove overtredingen gaat, steekt iedereen zijn kop weer in het zand en zwijgt. Ik begrijp dat de individuele schipper, als hij opdracht krijgt, geen nee durft te zeggen tegen ontgassen. Ik vraag mij wel af, of iedere tankvaartondernemer of rederij wel door heeft wat voor risico ze nemen, door op de huidige manier te blijven ontgassen. Als het een keer knalt, ben ik er van overtuigd dat verzekeringsmaatschappijen niet uit gaan betalen. Reden: er worden verschillende overtredingen van wet/- en regelgeving gepleegd, door te ontgassen via de vlamkerenderoosters van de detonatiebeveiliging. Ter info: als er per tank afgeblazen moet worden, moet er per tanker een investeringen doen tussen de € 40.000,00 / € 80.000,00, om aan de eisen van het ADN te voldoen. Ook zal het ontgassen, mijn inziens, aanmerkelijk langer gaan duren door de constructie van de vereiste vlamkerenderoosters, die een duurbrand kunnen doorstaan. Veder zou ik iedereen erop willen wijzen, dat het ADN alleen over veiligheid gaat. Huidige milieu wetgeving in Nederland verbied n.m. ontgassen al jaren. Hiervoor wil ik U verwijzen naar de publicaties van Ton Quist.