Gaten in romp veerboot Estonia door rotsen zeebodem

STOCKHOLM 27 november 2021, 09:00

De gaten in de romp van de in 1994 gezonken veerboot Estonia zijn veroorzaakt door rotsen op de zeebodem. Dat is de conclusie van een team onderzoekers uit Finland, Zweden en Estland.

1 / 1 Het lichten van de boegklep van de Estonia in november 1994. (Foto Reuters) Het lichten van de boegklep van de Estonia in november 1994. (Foto Reuters)

(Willem de Niet)