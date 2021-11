VT Group en Inovyn ontwikkelen eerste binnenvaarttanker op waterstof Facebook

De VT Group gaat het schip Volendam ombouwen tot de eerste door waterstof aangedreven binnevaarttanker. Dit doet het in opdracht van en in samenwerking met Inovyn. De CO2-uitstoot van het schip wordt naar verwachting 1000 ton per jaar minder.

