Franse vissers houden goederen tegen die op treinen via de tunnel tussen Calais naar Dover moeten worden vervoerd. De actie zou twee uur duren. Eerder vrijdagmiddag blokkeerde een handvol Franse vissersschepen in de haven van Calais het ferryverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk gedurende anderhalf uur uit woede over het beperkte aantal visvergunningen dat de Britten afgeven.

1 / 1 De Normandy Trader is een 27 meter lang RoRo-werkschip. (Foto Normandy Trader) De Normandy Trader is een 27 meter lang RoRo-werkschip. (Foto Normandy Trader)

(ANP / JB)