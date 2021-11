Thun Empower begint aan eerste reis Facebook

De bij Ferus Smit in Leer gebouwde tanker Thun Empower is zaterdag 20 november onder gezag van kapitein Dmitry Vorobev uit de Eemshaven vertrokken voor haar eerste reis. De officiƫle overdracht van bouwnummer 452 had donderdag 11 november plaats.

1 / 1 De Thun Empower onderweg naar de Eems voor de technische proefvaart. (Foto Henk Zuur) De Thun Empower onderweg naar de Eems voor de technische proefvaart. (Foto Henk Zuur)

(Henk Zuur)