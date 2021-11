Scheepssloperij Treffers is groot in schroot Facebook

Twitter

Email HAARLEM 22 november 2021, 09:35

Scheeps- en autosloperij Treffers BV in Haarlem heeft al sinds 1952 een ijzersterke naam in de binnenvaart. Na bijna 70 jaar weet iedere schipper dat hier netjes wordt gewerkt. De mannen van Treffers zijn betrouwbaar, ontzorgen de klanten volledig, recyclen wat nog gebruikt kan worden en bieden een mooie prijs.

1 / 1 Directeur Gerrie Treffer overziet zijn familiebedrijf vanuit zijn 'stuurhuis-kantoor'. Foto Helmut de Hoogh Directeur Gerrie Treffer overziet zijn familiebedrijf vanuit zijn 'stuurhuis-kantoor'. Foto Helmut de Hoogh

Niemand kan bij Haarlemse sloperij om de oprichters van het bedrijf heen. Het echtpaar Gerrit en Paula Treffers, die de sloperij in 1952 begonnen, is helaas overleden. Hun portretten op de buitenmuur, in het kantoor en in de werkplaats houden de werkzaamheden nog scherp in de gaten.

1000 ton knipkracht

Buiten hapt een gigantische schaar met zo’n 1000 ton knipkracht de romp van een binnenvaartschip in stukken. Jaarlijks worden hier op deze manier ongeveer 100 schepen gesloopt, vertelt boekhouder Edwin Lammerse. ‘We hebben een goede naam in de binnenvaart’, vertelt hij. ‘Men weet dat we onze afspraken nakomen. Daardoor wordt ons veel werk en handel gegund.’

Geen zorgen

Bij de sloop komt nogal wat kijken, maar klanten merken daar niets van. Met de twee duwboten en twee vrachtschepen van de sloperij kunnen ook schepen zonder werkende motor goed worden verplaatst.

Directeur Gerrie Treffers: ‘We nemen een schip compleet over. Wij nemen het risico en ruimen alles netjes op. Ook als we asbest tegenkomen. Hoewel de milieueisen in de bijna 70 jaar van ons bestaan steeds strenger zijn geworden, wordt de klant volledig ontzorgd. De betimmering, vloeistoffen, verfresten, het zijn allemaal aparte afvalstromen. Ook de financiële kant bij de notaris nemen we voor onze rekening.’

Hechte familie

Directeur Gerrie Treffers vertelt over de mooie jeugd die hij met zijn ouders en dit bedrijf beleefde. Zo leerden hij en andere familieleden het vak. Een deel van de familie werkt er nog steeds en regelmatig komen kleinkinderen met hun aanhang even langs. Wat altijd bleef is de goede sfeer op het bedrijf met veel humor. Blikvangers zijn een groot stuurhuis dat als kantoor dient en de vele in wrakken gevonden modelautootjes op het dak van twee containers.

Als hecht familiebedrijf kan Treffers nog jaren vooruit.

Voor meer informatie en contact: treffers-haarlem.com

Lees ook:

(Helmut de Hoogh)