Email Vianen 19 november 2021, 12:00

Rijkswaterstaat gaat de boogbrug over de Lek bij Vianen zondag 21 november verwijderen. Het is de tweede poging, nadat in het weekend van 7 november de operatie werd afgeblazen vanwege een kapotte lierkabel.

1 / 1 De boogbrug bij Vianen wordt 21 november verwijderd. (Foto Rijkswaterstaat) De boogbrug bij Vianen wordt 21 november verwijderd. (Foto Rijkswaterstaat)

(Jelmer Bastiaans)