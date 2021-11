Stalen casco superjacht van Franeker naar Oss Facebook

Talsma Shipyards in Franeker heeft onlangs het stalen casco van het superjacht Sparta te water gelaten. Met een lengte van 67 meter en een gewicht van 340 ton is dit het grootste en zwaarste casco dat de werf tot nu toe in opdracht van superjachtbouwer Heesen Shipyards in Oss heeft gebouwd.

1 / 1 Het stalen casco van de Sparta wordt bij Talsma Shipyards in Franeker klaar gemaakt voor transport naar Oss. (Foto Talsma Shipyards) Het stalen casco van de Sparta wordt bij Talsma Shipyards in Franeker klaar gemaakt voor transport naar Oss. (Foto Talsma Shipyards)

