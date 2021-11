Rabobank: verstoringen zeevracht houden nog wel even aan Facebook

De problemen op de markt voor zeevracht zullen nog wel even aanhouden. Dat schatten economen van Rabobank in. De kenners wijzen erop dat de wereldwijde distributie van zeecontainers uit evenwicht is. Dat komt door de annulering van afvaarten van schepen, die op zijn beurt weer leiden tot capaciteitsbeperkingen en daarmee weer tot meer annuleringen.

Ook de haven van Rotterdam zal nog maanden last hebben van de verstoring van zeevrachtmarkt. Foto Port of Rotterdam