FARMSUM 17 november 2021, 10:30

Koninklijke Niestern Sander in Delfzijl heeft zaterdag 13 november met behulp van het Bijma-duo Gruno en Gruno III het ijsbrekende bevoorradingschip Nabil (bouwnummer 862) te water gelaten. Gezien de opleving van de coronapandemie werd geen publiek toegelaten op het werfterrein. De tewaterlating was te volgen via een live stream.

(Henk Zuur)