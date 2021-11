Konijnen uit de hoge hoed bij kort geding ADM-haven Facebook

Havendienst Amsterdam wil dat projectontwikkelaar Wim Beelen onmiddellijk het gebruik van de 14 kegelplaatsen in de ADM-haven toelaat. Gebeurt dat niet dan kan de veiligheid in Amsterdam in gevaar komen, zegt havenmeester Milembe Mateyo. Dinsdag 16 november diende een kort geding, waarbij Beelen tot twee keer toe een konijn uit de hoge hoed toverde.

1 / 1 Wim Beelen: ‘Zodra die kegelschepen weg zijn, laat ik de jachten komen.’ (Foto Larendael) Wim Beelen: ‘Zodra die kegelschepen weg zijn, laat ik de jachten komen.’ (Foto Larendael)

(Bart Oosterveld)