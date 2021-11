Gemiddeld een reisje in de maand Facebook

‘Varen is het mooiste wat er is.’ Met die stellige overtuiging was het niet de vraag of schipper Cees Barth (49) ooit een binnenvaartschip zou kopen, maar eerder wanneer. Zo werd hij begin dit jaar eigenaar van de Rinkje, een schip waar hij al langer een oogje op had. Niet om fulltime te gaan varen, maar gemiddeld een reisje per maand past mooi bij zijn werk als nautisch verkeersregelaar.

Cees Barth bij de Rinkje. (Foto Hanny Visser-Kieboom)

(Hannie Visser-Kieboom)