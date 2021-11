Tanker verspeelt stuurhut bij aanvaring met brug Sluiskil Facebook

De Duitse binnenvaarttanker Fortuna is maandag 15 november tegen de brug van Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen gevaren. Er is niemand gewond geraakt, het schip heeft wel forse schade.

De verwoeste stuurhut. (Foto Roland de Jong/HVZeeland)

