Burgemeester Lichtenberg (Altena) bezoekt TMS en Hakkers Waterbouw

WERKENDAM 16 november 2021, 15:05

Burgemeester Egbert Lichtenberg van Gemeente Altena stak vrijdag zijn licht op bij TMS Technical & Maritime Services B.V en waterbouwer Hakkers in Werkendam.

TMS Technical & Maritime Services heeft grote opdrachtgevers in de wereldwijde offshore windindustrie. Lichtenberg kreeg uitleg van de werking van een installatie aan de hand van een 3D-geprint model. Hij toonde zich onder de indruk van de ingenieuze constructies die het Werkendamse bedrijf bedenkt en bouwt, zo zei Karin Struijk van Werkendam Maritime Industries.

Lichtenberg bracht die vrijdag ook werkbezoek aan waterbouwer Hakkers, het familiebedrijf dat in 1875 is opgericht. Hij bekeek de nieuwe staalconstructiehal aan de Bruningstraat in Werkendam. Bij Hakkers sprak de burgemeester over het thema ‘Duurzaam ondernemen’. De nieuwe, gasloze, staalhal is daarbij een mooi voorbeeld: door toepassing van lucht/water warmtepompen, vloerverwarming, elektrische heftrucks, elektrische hoogwerker en binnenkort zonnepanelen levert Hakkers een grote bijdrage aan klimaatverbetering, zo lichtte Struijk toe.

