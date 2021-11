Vrachtprijzen binnenvaart voor het eerst in twee jaar in de lift Facebook

De prijzen voor goederenvervoer in de binnenvaart zijn in het derde kwartaal van 2021 4,3% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het is voor het eerst in twee jaar dat de prijzen zijn gestegen.

1 / 1 De tarieven voor de droge bulk contractmarkt waren 3,8% hoger dan een jaar eerder. (Foto CBS) De tarieven voor de droge bulk contractmarkt waren 3,8% hoger dan een jaar eerder. (Foto CBS)

(Jelmer Bastiaans)