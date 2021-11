Nederlands koppelverband in dichte mist aan de grond Facebook

Twitter

Email KARLSRUHE/MAINZ 15 november 2021, 09:30

Een afvarig Nederlands koppelverband heeft in de nacht van woensdag 10 november gezorgd voor een stremming van meer dan drie uur op de Rijn bij Karlsruhe. De 185 meter lange combinatie was in dichte mist een rode ton aan de verkeerde kant gepasseerd.

1 / 1 Mist op de rivier. (Foto Bart Oosterveld) Mist op de rivier. (Foto Bart Oosterveld)

(Bart Oosterveld)