Email ESBJERG 14 november 2021, 12:00

Omdat de laatste generatie offshore-support-vaartuigen voor veel taken geschikt zijn, hebben verouderde crew-change-vaartuigen minder werk te verrichten. Dat merkt ook het Deense offshorebedrijf Esvagt in Esbjerg, dat over een vloot beschikt van ruim 40 schepen.

1 / 1 De 2360 gt metende Esvagt Beta wacht in de haven van Esbjerg op een opdracht. (Foto W.M. den Heijer) De 2360 gt metende Esvagt Beta wacht in de haven van Esbjerg op een opdracht. (Foto W.M. den Heijer)

(W.M. den Heijer)