Een binnenvaartschip op de Dintel nabij Dinteloord is over een motorjacht van ongeveer 5 meter lang gevaren. Niemand raakte gewond bij de aanvaring. De waterpolitie stelt een onderzoek in

naar de aanvaring.

1 / 1 Binnenvaartschip vaart over motorjachtje op Dintel. Foto Venema Media Binnenvaartschip vaart over motorjachtje op Dintel. Foto Venema Media