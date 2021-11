Chinezen aan kop met automatisering containerterminals Facebook

ROTTERDAM 13 november 2021

China automatiseert momenteel in hoog tempo zijn containerterminals. De haveninfrastructuur wordt zodanig opgewaardeerd en verbeterd dat kraandrijvers operators in controlekamers worden, van waaruit zij meerdere kranen tegelijk kunnen bedienen. Daarbij maakt het niet meer uit of de kranen dichtbij of ver weg staan. De snelle introductie van 5G maakt dit mogelijk. En intussen breken de Chinese containerhavens wereldrecord na wereldrecord als het gaat om het aantal moves dat de containerkranen aan kunnen.

1 / 1 De Shanghai International Port Group (SIPG) presenteerde in juni een project voor slimme commando- en controlecentra via een vast netwerk in de haven van Shanghai, de grootste haven ter wereld. (Foto SIPG) De Shanghai International Port Group (SIPG) presenteerde in juni een project voor slimme commando- en controlecentra via een vast netwerk in de haven van Shanghai, de grootste haven ter wereld. (Foto SIPG)

(Erik van Huizen)