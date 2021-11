Vopak heeft minder volle tanks en minder winst dan vorig jaar Facebook

Rotterdam 12 november 2021, 09:42

Tankopslagbedrijf Vopak heeft in het derde kwartaal van het jaar minder winst gemaakt, 71,6 miljoen euro, dan in dezelfde periode vorig jaar, 80 miljoen euro. De opslagtanks zaten gemiddeld voor 88 procent vol, gelijk aan vorig kwartaal, maar iets minder dan de 90 procent bezetting die in het derde kwartaal van vorig jaar werd bereikt.

1 / 1 Vopak had wel een beter kwartaal dan het 2e kwartaal. (Foto ANP) Vopak had wel een beter kwartaal dan het 2e kwartaal. (Foto ANP)

(ANP / JB)