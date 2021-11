Miljoen euro voor groene corridors Facebook

De onderzoeksgroep Greening Corridors krijgt in het kader van het nationale Sprong-programma een miljoen euro subsidie om ideeën over groen goederenvervoer verder uit te werken. Als uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de groep goed op weg is, volgt nog eens één miljoen euro voor weer vier jaar.

Volgens docent/onderzoeker Guy Somers van Fontys Venlo neemt de maatschappelijke acceptatie van de negatieve effecten van transport en logistiek sterk af.

(Erik van Huizen)