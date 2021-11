Binnenvaartschip maakt water in de haven van Tholen Facebook

Twitter

14:45

Binnenvaartschip Casablanca maakt sinds vrijdagmiddag water in de haven van Tholen. De brandweer is met meerdere voertuigen en boten ter plaatse om water uit het schip te pompen. Hoe het kan dat het schip lek is geraakt is op dit moment onbekend.

Brandweermannen zijn met man en macht bezig om voldoende pompen in het schip te krijgen om te voorkomen dat het zinkt. Het schip ligt in de haven van Tholen aan de Schelde-Rijnweg. Voorlopig zal de brandweer nog ter plaatse blijven bij het schip. (René Quist)