[OPINIE] Slechte rapporten hebben ook invloed Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 11 november 2021, 17:30

Dat niet elk onderzoek even zorgvuldig en zinvol is, zal iedereen beamen. Toch hebben ook slechte onderzoeken vaak grote invloed, omdat ze gemakkelijk voor waar worden aangenomen. Het is tenslotte ‘onderzocht’. De jongste veiligheidsonderzoeken in de binnenvaart zijn daar een voorbeeld van.